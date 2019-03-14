В британском парламенте проголосовали за перенос Brexit

Британский парламент проголосовал за принятие плана премьер-министра Терезы Мэй, согласно которому выход из ЕС откладывается до 30 июня, если депутаты одобрят сделку ЕС до 20 марта, сообщают «Ведомости».

Если к этому времени сделка не будет одобрена, то Brexit отложат на более поздний срок.

Напомним, ранее члены палаты общин Великобритании выступили против «жесткого сценария» Brexit. Они не согласились с тем, что Объединенное Королевство может покинуть Евросоюз без соглашения с Брюсселем. Инициативу премьер-министра Терезы Мэй о мягком выходе поддержал 321 депутат, 278 выступили против нее.