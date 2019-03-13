Британский парламент проголосовал против Brexit без соглашения с Брюсселем

Члены палаты общин Великобритании выступили против «жесткого сценария» Brexit. Они не согласились с тем, что Объединенное Королевство может покинуть Евросоюз без соглашения с Брюсселем.

Инициативу премьер-министра Терезы Мэй о мягком выходе поддержал 321 депутат, 278 выступили против нее, передает «Интерфакс».

Ранее в парламенте приняли поправку, согласно которой Лондону при любых обстоятельствах следует отказаться от Brexit в случае отсутствия соглашения с Брюсселем. В первоначальной версии предложения Мэй формулировка была более мягкой. В нем говорилось о том, что Brexit без соглашения нельзя провести 29 марта 2019 года: именно на эту дату в настоящее время запланирован выход Великобритании из ЕС.

Голосование проходило в свободном формате, то есть партии не давали своим членам рекомендации, за что отдать свой голос.

Теперь депутатам предстоит новое голосование за отсрочку выхода из ЕС. При этом Мэй предупредила, что речь пойдет лишь о небольшом переносе сроков.

Выход Великобритании из ЕС в настоящее время запланирован на 29 марта.