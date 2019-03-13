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Трамп продлил еще на год действие санкций в отношении Ирана

00:13, 13.03.2019
Трамп продлил еще на год действие санкций в отношении Ирана
Фото: flickr.com

Президент США Дональд Трамп еще на год продлил действие режима санкций в отношении Ирана, сообщает ТАСС.

Режим был введен в 1995 году при администрации Билла Клинтона.

Напомним, ранее Конгресс США предложил американскому лидеру Дональду Трампу ввести санкции в отношении лиц, которые «осознанно предоставляют финансовую, материальную или технологическую помощь» правительству Сирии. Согласно законопроекту, санкции могут коснуться тех, кто продает или предоставляет товары, услуги, технологии или информацию, которые могут значительно облегчить добычу и производство природного газа, нефти и нефтепродуктов на территории страны. Также меры коснутся тех, кто продает или предоставляет летательные аппараты и их комплектующие, «используемые в военных целях в Сирии».

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