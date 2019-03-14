Вступили в действие правила определения кадастровой стоимости объектов незавершенного строительства

Вступил в силу новый порядок оценки кадастровой стоимости недвижимости, сообщает Кадастровая палата по РТ. В отличие от ранее действовавшего, новый порядок устанавливает правила определения кадастровой стоимости объектов незавершенного строительства, машино-мест, единых недвижимых комплексов.



— Теперь при расчете стоимости таких объектов будет использоваться процент готовности подобных объектов, — рассказал заместитель директора Кадастровой палаты по РТ Антон Самойлов.

Для определения кадастровой стоимости на текущий момент достаточно перемножить площадь, процент готовности и удельный показатель кадастровой стоимости квадратного метра. К примеру, если учету подлежит незавершенный строительством жилой дом в Тукаевском районе площадью 85 кв. м со степенью готовности 15%, то удельный показатель кадастровой стоимости квадратного метра составит немногим более 11,5 тыс. руб., а кадастровая стоимость незавершенного объекта — 147,5 тыс. рублей. При расчете стоимости единого недвижимого комплекса берется во внимание сумма стоимостей всех объектов недвижимости, которые в него входят.

Новые правила определения кадастровой стоимости распространяются только на объекты, которые были поставлены на кадастровый учет или сведения о которых были изменены после 2 марта 2019 года.