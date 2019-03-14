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Бизнесмены раскрыли подробности закрытой встречи с Путиным

17:23, 14.03.2019
Бизнесмены раскрыли подробности закрытой встречи с Путиным
Фото: kremlin.ru

Представители российского бизнеса рассказали о содержании закрытой встречи с президентом Владимиром Путиным на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который проходит в Москве.

Глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви не обсуждалось, но были затронуты вопросы защиты прав бизнеса, а также речь шла о проблемах судебного преследования предпринимателей.

Один из основателей «Вимм-Билль-Данна», Давид Якобашвили, отметил, что во время встречи Путин говорил об экологии.

Совладелец «Новапорта» Роман Троценко, в свою очередь, заявил, что президент России хорошо осведомлен о проблемах и вопросах, которые ставятся внутри бизнес-сообщества, передает РБК.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на съезде РСПП, призвал главу Минфина РФ Антона Силуанова не включать в Налоговый кодекс основные платежи и сборы.

Бизнес
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