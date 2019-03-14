Путин призвал Силуанова не включать в Налоговый кодекс основные платежи и сборы

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Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на предложение Минфина включить в Налоговый кодекс основные платежи и сборы. Он призвал главу министерства Антона Силуанова не торопиться с этой инициативой.

«Понимаю, что есть последствия определенные, и прошу Антона Германовича с этим не спешить», — сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По мнению главы государства, инициативу необходимо обсудить с бизнесом. При этом он отметил, что Минфин предложил такой подход для «общей картины фискальной нагрузки».

Ранее Министерство финансов России предложило внести в Налоговый кодекс (НК) шесть основных неналоговых платежей. Среди них утилизационный, экологический и курортный сборы.