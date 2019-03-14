Новости общества

08:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Оренбурге скончался экс-глава Южного округа города

14:57, 14.03.2019
В Оренбурге скончался экс-глава Южного округа города

Накануне бывший глава Южного округа Оренбурга Юрий Акимов скончался на 71-м году жизни. Он руководил округом 10 лет (с 2002 по 2012 год).

Церемония прощания с чиновником назначена на пятницу, 15 марта, передает портал prooren.ru.

В мэрии и городском совете выразили соболезнования родным и близким покойного.

Вспомнил Акимова и депутат Госдумы, бывший глава Оренбурга Юрий Мищеряков.

«Ушел из жизни мой друг, коллега и соратник», — написал он на своей странице в Facebook.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров