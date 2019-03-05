Reuters: Ford закроет два завода в России, в том числе и в Челнах

Фото: Максим Платонов

Американский автопроизводитель Ford собирается закрыть два завода — в Ленинградской области и Татарстане.

Как пишет Reuters, это делается для того, чтобы оставить в России производство легких коммерческих автомобилей.

Под закрытие могут попасть завод в Набережных Челнах, выпускающий EcoSport и Fiesta, и производство во Всеволожске, где выпускают Focus и Mondeo. Также у Ford есть завод в Елабуге, где производят Ford Transit, Kuga и Explorer.

Окончательное решение о закрытии заводов пока не принято. Его могут огласить во втором квартале этого года.

Ранее Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» напомнил о том, что в январе этого года Ford обещал, что пересмотрит стратегию развития в России.