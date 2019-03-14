Ущерб от «декретных» афер через Фонд соцстраха РТ вырос до 365 млн рублей

Фото: "Реальное время"

Шесть уголовных дел возбудили в МВД Татарстана по фактам хищения средств фонда социального страхования путем представления липовых справок о доходах вышедших в декрет женщин. Общий ущерб глава экономической полиции республики сегодня оценил в 365 млн рублей, сообщает журналист «Реального времени».

На пресс-конференции в МВД начальник УЭБ и ПК Ильдар Сафиуллин сообщил, что самое первое дело по схеме мошенничества уже направлено в суд. В преступлениях обвиняют семерых человек, включая сотрудников потерпевшего фонда. Двое из семерки находятся в розыске.

«Местонахождение одного из них мы знаем. Второго ищут», — сообщил Сафиуллин, не называя фамилий. Ранее предполагаемым организатором преступной схемы силовики называли 35-летнего Алексея Белякова, бывшего замруководителя филиала №1 Вахитовского района Казани отделения ФСС РФ по РТ. Он находится в бегах.

Ранее в розыск был объявлен и другой подозреваемый — бывший хирург-маммолог казанской больницы №7, уроженец Грузии Гиа Чухуа. По версии следствия, он подыскивал мам, согласных на фиктивное трудоустройство с последующим дележом завышенных пособий по беременности.

Сегодня же начальник управления Ильдар Сафиуллин сообщил об уводе 115 млн рублей дольщиков «Стройкома» в аффилированные фирмы.

