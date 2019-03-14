МВД РТ о деле «Стройкома»: 115 млн рублей дольщиков ушли в аффилированные фирмы

Фото: Реальное время

115 млн рублей дольщиков ЖК «Яшьлек» застройщиком комплекса были выведены в аффилированные фирмы. Об этом сегодня сообщил начальник УЭБ и ПК МВД Татарстана Ильдар Сафиуллин, отвечая на вопрос «Реального времени» по делу директора ООО «Стройком» Фаика Гараева.

Пресс-конференция в МВД приурочена к 82-й годовщине службы БЭП.

Ранее «Реальное время» сообщало о замене реального ареста Фаика Гараева на домашний: из СИЗО застройщик вышел 12 марта.

Ключевым основанием для смягчения меры пресечения стало состояние здоровья обвиняемого в хищении 330 млн рублей дольщиков по федеральной программе «Жилье для молодой семьи».

