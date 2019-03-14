МВД РТ о деле «Стройкома»: 115 млн рублей дольщиков ушли в аффилированные фирмы
115 млн рублей дольщиков ЖК «Яшьлек» застройщиком комплекса были выведены в аффилированные фирмы. Об этом сегодня сообщил начальник УЭБ и ПК МВД Татарстана Ильдар Сафиуллин, отвечая на вопрос «Реального времени» по делу директора ООО «Стройком» Фаика Гараева.
Пресс-конференция в МВД приурочена к 82-й годовщине службы БЭП.
Ранее «Реальное время» сообщало о замене реального ареста Фаика Гараева на домашний: из СИЗО застройщик вышел 12 марта.
Ключевым основанием для смягчения меры пресечения стало состояние здоровья обвиняемого в хищении 330 млн рублей дольщиков по федеральной программе «Жилье для молодой семьи».
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