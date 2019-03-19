«Спурт» банк вернул себе право залога на КЗСК

Конкурсный управляющий банка «Спурт» оспорил сделку о погашении регистрационных записей об ипотеке по договору залога недвижимого имущества — производственных зданий и земли КЗСК. Суд удовлетворил заявление АСВ и признал право залога «Спурта» на завод.

Как следует из материалов дела, между АКБ «Спурт» и ООО «Рагус» были заключены несколько кредитных договоров:

— кредитный договор №14128 от 29.07.2014 о выдаче кредита в размере 40 000 000 руб., срок пользования кредитом — 28.07.2017,

— кредитный договор №14130 от 30.07.2014 о выдаче кредита в размере 44 700 000 руб., срок пользования кредитом- 28.07.2017,

— кредитный договор №14200 от 26.11.2014 о выдаче кредита в размере 5 200 000 000 руб., срок пользования кредитом — 24.11.2017,

— кредитный договор №15155 от 29.09.2015 о выдаче кредита в размере 26 000 000 руб., срок пользования кредитом- 29.09.2017,

— кредитный договор №15204 от 25.11.2015 о выдаче кредита в размере 49 764 500 руб., срок пользования кредитом — 24.11.2017,

— кредитный договор №15217 от 03.12.2015 о выдаче кредита в размере 40 063 000 руб., срок пользования кредитом- 01.12.2017.

В обеспечение кредитов были заложена два цеха, гараж и несколько земельных участков КЗСК. АСВ удалось доказать, что экс-глава «Спурта» закрыла ипотеку на недвижимость КЗСК с непогашенным кредитом и осталась должна 152,8 млн рублей. Суд признал за банком право залога на предприятие, и сейчас Росреестру предстоит возобновить запись об ипотеке.