Минздрав собирается поощрять магазины, где не будут продавать сигареты

Минздрав РФ предлагает подготовить меры по поощрению торговых точек, которые откажутся от торговли табачной продукцией и электронными сигаретами, сообщает ТАСС.

Об этом сказано в утвержденном министерством тексте Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в РФ на 2019 — 2035 годы.

Напомним, ранее сообщалось, что в новой редакции антитабачной концепции Минздрава отсутствует пункт о запрете оборота табачных некурительных изделий. В то же время появились предложения по ограничению курения электронных сигарет и устройств нагревания табака. Министерство здравоохранения РФ внесло на рассмотрение правительства антитабачную концепцию.