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Минздрав собирается поощрять магазины, где не будут продавать сигареты

23:40, 12.03.2019
Минздрав собирается поощрять магазины, где не будут продавать сигареты
Фото: С.Саламатов / uniposelok.ru

Минздрав РФ предлагает подготовить меры по поощрению торговых точек, которые откажутся от торговли табачной продукцией и электронными сигаретами, сообщает ТАСС.

Об этом сказано в утвержденном министерством тексте Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в РФ на 2019 — 2035 годы.

Напомним, ранее сообщалось, что в новой редакции антитабачной концепции Минздрава отсутствует пункт о запрете оборота табачных некурительных изделий. В то же время появились предложения по ограничению курения электронных сигарет и устройств нагревания табака. Министерство здравоохранения РФ внесло на рассмотрение правительства антитабачную концепцию.

ОбществоБизнесРозничная торговля
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