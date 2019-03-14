Диетолог назвал продукты, вредные для людей старше 30 лет

Для людей старше 30 лет вредными продуктами являются сахар, фастфуд и колбасы. Об этом сказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в интервью «Вечерней Москве».

По его словам, чрезмерное потребление сахара провоцирует хроническое воспаление жировой ткани, что приводит ко всем возрастным болезням вроде артериальной гипертонии и сахарного диабета.

Не менее вреден фастфуд и различные закуски, в том числе чипсы, картошка фри и так далее. Данная пища стимулируют процесс развития атеросклероза и в целом после 30 лет плохо перерабатывается, из-за чего появляется лишний вес и стареющая кожа, считает диетолог.

В тройку лидеров попало обработанное мясо. Гинзбург подчеркивает, что наибольший вред организму наносят продукты с высоким содержанием консервантов, усилителей вкуса и стабилизаторов.

Напомним, ранее диетолог Московского департамента здравоохранения рассказала, как правильно питаться в Великий пост.