Новости общества

08:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Герман Греф вошел в состав попечительского совета Политехнического музея

11:25, 14.03.2019 2
Герман Греф вошел в состав попечительского совета Политехнического музея
Фото: realnoevremya.ru

Глава Сбербанка Герман Греф включен в состав попечительского совета Политехнического музея.

Председателем совета вновь был переизбран глава ВЭБа Игорь Шувалов. Также в состав вошли президент Российской академии наук Александр Сергеев и зампред ВЭБа Наталья Тимакова, сообщает «РИА Новости».

Добавим, Политехнический музей является одним из старейших научно-технических музеев мира. Он расположен в Москве на Новой площади. В настоящее время экспозиция закрыта для посещения в связи с ремонтом. Реконструкция должна завершиться к осени 2020 года.

Ранее Греф рассказал, когда в России снизятся ставки по ипотеке до 8%.

Общество
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Антон Зотов 14 марта
    Шувалов вообще грамотный мужик не удивительно видеть его фамилию в числе попечительского совета.
    Ответить
  • Анонимно 14 марта
    Такие исторические здания - это ценность в масштабах страны и национальное достояние, поэтому их необходимо оберегать и поддерживать как только можно.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров