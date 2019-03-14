Герман Греф вошел в состав попечительского совета Политехнического музея

Глава Сбербанка Герман Греф включен в состав попечительского совета Политехнического музея.

Председателем совета вновь был переизбран глава ВЭБа Игорь Шувалов. Также в состав вошли президент Российской академии наук Александр Сергеев и зампред ВЭБа Наталья Тимакова, сообщает «РИА Новости».

Добавим, Политехнический музей является одним из старейших научно-технических музеев мира. Он расположен в Москве на Новой площади. В настоящее время экспозиция закрыта для посещения в связи с ремонтом. Реконструкция должна завершиться к осени 2020 года.

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