Герман Греф вошел в состав попечительского совета Политехнического музея
Глава Сбербанка Герман Греф включен в состав попечительского совета Политехнического музея.
Председателем совета вновь был переизбран глава ВЭБа Игорь Шувалов. Также в состав вошли президент Российской академии наук Александр Сергеев и зампред ВЭБа Наталья Тимакова, сообщает «РИА Новости».
Добавим, Политехнический музей является одним из старейших научно-технических музеев мира. Он расположен в Москве на Новой площади. В настоящее время экспозиция закрыта для посещения в связи с ремонтом. Реконструкция должна завершиться к осени 2020 года.
Ранее Греф рассказал, когда в России снизятся ставки по ипотеке до 8%.Общество
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