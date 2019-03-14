Рафик Якубов: «У «Ак Барса» были селекционные ошибки, но нужен качественный анализ»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов на итоговой пресс-конференции казанского клуба подвел итоги сезона:

— Оцениваем сезон неудовлетворительно. Не ожидали такого результата.

— После такого неудачного сезона будут ли какие-то изменения в бюджете?

— Есть регламент, там все прописано. Действуем строго в рамках его пунктов.

— Многие игроки после этого сезона уедут в НХЛ?

— У нас 17 игроков, у которых закончились контракты. Пока рано говорить, до 30 апреля включительно работа будет вестись. Пока что ко мне никто не подходил и не просил отпустить его за океан.

— Не считаете ошибкой сохранение чемпионского состава?

— Нет, так не считаю. Мы надеялись на повторение прошлогоднего результата. Да, ошибки были селекционные. Где-то надо было кого-то поменять, где-то добавить. Сейчас идет анализ. Есть статистика, есть объективные причины. Рынок у нас очень скудный, поэтому мы находимся в определенных рамках.

— Что скажете о выступлении «Барса»?

— «Барсу» было реально попасть в плей-офф, к этому шли. То, что в итоге не попали, — так бывает. Не хватило пол-очка. Но прогресс команды налицо.

— Почему не было усиления до дедлайна?

— Рынок был пустой. До дедлайна никто особо и не усиливался. «Авангард» только вот взял Бека. Седьмым легионером. Брать игроков для скамейки не хотелось, а внутренние резервы у нас были. Рассчитывали на них.

— Не занимают ли игроки уровня Попова и Малыхина места молодых игроков системы «Ак Барса»?

— Попов свою работу выполнял как центральный нападающий. Малыхин тоже нас устраивал, но получал различные травмы. Обе не жалели себя. То, что игра не пошла, — это дело случая. Мы не считаем, что они получают большие деньги и не приносят результат, а тем более занимают чье-то место.

— Зинэтула Билялетдинов довольно часто отправлял по тому или иному вопросу к вам. Например, говорил, что не знал, что приобретает Максима Пестушко. Не было ли проблемы коммуникации между тренерским штабом и менеджментом?

— Таких проблем не было. Пестушко действительно брали не для первой команды. Парень с большим опытом. Хотелось, чтобы он помог молодым в ВХЛ. Думаем, что он с этой задачей справился, — приводит слова Якубова корреспондент «Реального времени».

Напомним, что «Ак Барс» завершил сезон 3 марта, уступив в первом раунде со счетом 0-4 в серии омскому «Авангарду».