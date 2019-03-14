Минюст США признал, что «сверялся» с Forbes при составлении «кремлевского доклада»

Министерство юстиции США признало, что «консультировалось» со списком богатых россиян журнала Forbes при составлении «кремлевского доклада».

Несмотря на полное совпадение списков журнала и ведомства, Минфин США не признался в этом и объявил сходство косвенным доводом в свою пользу. Теперь ведомство просит отклонить иск от российского миллиардера Валентина Гапонцева, пишет «РИА Новости».

Напомним, что в начале 2018 года в США опубликовали доклад о приближенных президента РФ Владимира Путина, называемый журналистами «кремлевским списком». В него попали 114 крупных чиновников и 96 «российских олигархов».

В декабре миллиардер Валентин Гапонцев подал в суд округа Колумбия иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину за включение в список российских «олигархов» в кремлевском докладе. По его мнению, Минфин не проводил расследования, а просто перепечатал список российских миллиардеров журнала Forbes от 28 марта 2017 года.