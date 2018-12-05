Миллиардер Гапонцев подал в суд на Минфин США за включение в список «олигархов»

Миллиардер Валентин Гапонцев подал в суд округа Колумбия иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину за включение в список российских «олигархов» в кремлевском докладе.

Гапонцев и его фирма IPG Photonics, занимающаяся производством фотонных лазеров, требует от суда объявить решение Мнучина и Минфина незаконным, исключить фамилию бизнесмена из списка «олигархов» и оплатить судебные издержки и услуги адвоката.

По мнению Гапонцева, Минфин не проводил расследования, а просто перепечатал список российских миллиардеров журнала Forbes от 28 марта 2017 года.



Он также отметил, что включение его в список «олигархов» нанесло ущерб IPG Photonics, сообщает Forbes.



Отметим, что 98% активов Гапонцева расположены в США. Однако производственные площадки имеются в Германии и в России, во Фрязино. Прибыль компании в 2017 году составила $1,4 млрд. IPG Photonics контролирует значительную долю мирового рынка волоконных лазеров большой мощности.



В 2014 году Валентин Гапонцев приезжал в Казань. Тогда ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов вручил ему мантию и диплом почетного профессора вуза.

Напомним, что в начале 2018 года в США опубликовали доклад о приближенных президента РФ Владимира Путина, называемый журналистами «кремлевским списком». В него попали 114 крупных чиновников и 96 «российских олигархов».