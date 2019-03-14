Новости общества

07:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Эксперт назвал самую кусачую породу собак

06:04, 14.03.2019
Эксперт назвал самую кусачую породу собак
Фото: pixabay.com

Самой кусачей породой собак являются так называемые «диванно-комнатные» таксы. Об этом заявил глава Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев.

«Если мы возьмем многолетнюю статистику Санкт-Петербурга, то такса, маленькая собака, стоит на первом месте по числу покусов как людей, так и животных», — цитирует «РИА Новости» Дементьева.

По его словам, для контроля за животным необходимо вводить обязательные школы для собак и их владельцев.

Напомним, ранее МВД подготовило перечень потенциально опасных собак.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров