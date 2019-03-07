МВД подготовило перечень потенциально опасных собак

МВД разработало проект перечня потенциально опасных собак. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

В список включены породы собак, обладающие генетически детермированными качествами агрессии и силы, а также породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку.

Всего в перечень предлагается внести 69 пород. Среди них все виды овчарок, шарпей, тибетский мастиф, кангал, бультерьер, ирландский волкодав и т. д., пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в районе Татарстана в рамках муниципального контракта убили 529 собак.