Новости общества

09:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МВД подготовило перечень потенциально опасных собак

16:59, 07.03.2019 3
МВД подготовило перечень потенциально опасных собак
Фото: pxhere.com

МВД разработало проект перечня потенциально опасных собак. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

В список включены породы собак, обладающие генетически детермированными качествами агрессии и силы, а также породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку.

Всего в перечень предлагается внести 69 пород. Среди них все виды овчарок, шарпей, тибетский мастиф, кангал, бультерьер, ирландский волкодав и т. д., пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в районе Татарстана в рамках муниципального контракта убили 529 собак.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 07 марта
    Фекалии этих собак опаснее собак собаку хозяин еще на поводке держать может а вот фекалии от них уже с таянием снега начнут на обувь прилипать.
    Ответить
    Анонимно 07 марта
    от собачьих фекалий куда меньше вреда,чем от человеческого мусора и в том числе их вонючих фекалий и мочи...Люди все везде загадили!!!!!!!!!
    Ответить
  • Анонимно 08 марта
    Опасных пород нет, есть невоспитанные хозяева и невоспитанные граждане. Нужен закон равно защищающий человека, не зависимо от наличия собаки. Должны быть правила поведения в городской ( и т.д) среде, где человек несет ответственность за хамство, оскорбления, причинения вреда здоровью ( в том числе и собаке и от собаки), за оставленный мусор после себя ( включая фекалии собаки, а не только за них).
    В цивилизованном обществе, активно пропогандирующем гуманизм, выгул собак на коротком и в наморднике ( без действительно веских оснований) приравнивается к жестокому обращению с животными.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров