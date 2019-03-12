Судмедэксперты установили причину смерти вокалиста The Prodigy
Специалисты британского бюро судмедэкспертизы установили причину смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта.
Согласно отчету, музыкант скончался в результате механической асфиксии, то есть удушья. Смерть музыканта не является «подозрительной», пишет портал TMZ со ссылкой на документ.
В скором времени будет проведена токсикологическая экспертиза, после которой будет сделаны окончательные выводы.
Напомним, фронтмен The Prodigy Кит Флинт был обнаружен у себя дома в Эссексе без признаков жизни 4 марта. По предварительной версии, музыкант покончил с собой.Общество
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