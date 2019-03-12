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Судмедэксперты установили причину смерти вокалиста The Prodigy

06:43, 12.03.2019
Судмедэксперты установили причину смерти вокалиста The Prodigy
Фото: flickr.com

Специалисты британского бюро судмедэкспертизы установили причину смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта.

Согласно отчету, музыкант скончался в результате механической асфиксии, то есть удушья. Смерть музыканта не является «подозрительной», пишет портал TMZ со ссылкой на документ.

В скором времени будет проведена токсикологическая экспертиза, после которой будет сделаны окончательные выводы.

Напомним, фронтмен The Prodigy Кит Флинт был обнаружен у себя дома в Эссексе без признаков жизни 4 марта. По предварительной версии, музыкант покончил с собой.

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