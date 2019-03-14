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Власти Татарстана заказали 7 авиабилетов в Москву за 1 млн рублей

00:11, 14.03.2019 3
Власти Татарстана заказали 7 авиабилетов в Москву за 1 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Аппарат татарстанского кабмина заключил контракт на предоставление 7 авиабилетов из Казани в Москву и обратно с казанским ООО «Скайлэнд трэвел». Стоимость контракта составила 1 млн рублей.

Договор подписан еще в декабре 2018 года, следует из сообщения на сайте госзакупок. Билеты должны предоставляться в течение всего 2019 года.

Контракт был заключен с ООО «Скайлэнд трэвел» за три дня до размещения информации о госзакупке за сайте. По итогам января стороны подписали два акта о выполнении услуг в общей сложности на 142,7 тысячи рублей, а в феврале — на 115,7 тысячи рублей.

БизнесТранспортОбществоВласть Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14 марта
    До этой статьи про авиабилеты, прочитал статью как в Зеленодольском районе аварийщикам выплачивают по 11 т.р за кв метр. И предлагают либо ипотеку, либо коммерческий найм. Одной такой аварийщице с тремя детьми около 300 т.р выплатили и выселяют, если не берет ипотеку или найм, предложили сдать детей в детский дом. Просто нет слов.
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  • Анонимно 14 марта
    Позорище
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  • Анонимно 15 марта
    для нас татар это нормально
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