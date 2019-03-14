Власти Татарстана заказали 7 авиабилетов в Москву за 1 млн рублей

Аппарат татарстанского кабмина заключил контракт на предоставление 7 авиабилетов из Казани в Москву и обратно с казанским ООО «Скайлэнд трэвел». Стоимость контракта составила 1 млн рублей.

Договор подписан еще в декабре 2018 года, следует из сообщения на сайте госзакупок. Билеты должны предоставляться в течение всего 2019 года.

Контракт был заключен с ООО «Скайлэнд трэвел» за три дня до размещения информации о госзакупке за сайте. По итогам января стороны подписали два акта о выполнении услуг в общей сложности на 142,7 тысячи рублей, а в феврале — на 115,7 тысячи рублей.