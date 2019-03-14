Ученые смогли «оживить» клетки мамонта

Японские и российские ученые смогли добиться активности в клетках мамонта, умершего около 28 тысяч лет назад. Они обнаружили, что структуры из тканей мамонта начали делиться после помещения в яйцеклетки мышей.

Главным достижением этого метода стала возможность оценки биологической активности в клетках вымерших животных. Однако говорить о возможности их клонирования пока рано, пишет N+1.

Ученые увидели активность ядерных структур из тканей мамонта. В 21 проценте клеток образовалось веретено деления (структура, необходимая для сегрегации хромосом, которая образуется на начальном этапе деления клетки) и структуры, похожие на пронуклеусы, которые формируются в яйцеклетке во время деления. Но деления мышиных ооцитов не произошло, по мнению исследователей, из-за сильных повреждений генома мамонта. В мышечных тканях содержались фрагменты ядерной ДНК длиной до 300 пар нуклеотидов. Очевидно, этого было недостаточно для успешного деления.

Авторы надеются, что в дальнейшем удастся воссоздать и другие клеточные процессы, в частности репликацию ДНК и транскрипцию (синтез) с нее РНК. И хотя при современном уровне развития технологий говорить о клонировании вымерших животных пока слишком рано, ученые считают, что создали подходящий метод для определения биологической активности в ядрах из клеток давно исчезнувших животных.

Напомним, что в 2018 году палеонтологи возобновили раскопки трогонтериевого слона в Пермском крае. Степной мамонт или трогонтериевый слон считается крупнейшим представителем семейства хоботных на Земле за всю ее геологическую историю.