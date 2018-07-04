В Пермском крае возобновляются раскопки трогонтериевого слона
Палеонтологи этим летом возобновляют раскопки трогонтериевого слона в Пермском крае.
Научная экспедиция приступит к исследованию с 9 по 24 июля. Раскопки будут проходить в Оханском районе. Именно там шесть лет назад были найдены фрагменты скелетов двух трогонтериевых слонов и пяти видов млекопитающих, живших в одно время с этим предком мамонта.
Раскопки состоятся под руководством сотрудника Палеонтологического института РАН Евгения Мащенко, пишет пресс-служба пермского краеведческого музея.
Напомним, в прошлом году на раскопках в Новгороде обнаружили шахматы XV века.
Справка
Степной мамонт или трогонтериевый слон — крупнейший, представитель семейства хоботных на Земле за всю ее геологическую историю. По размерам сопоставим с огромными доисторическими динозаврами. В высоту в плечах достигал почти 5 метров, весил до 10 тонн. Обитал около 1,5 – 0,2 млн. лет назад в среднем плейстоцене на просторах Евразии.
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