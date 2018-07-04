В Пермском крае возобновляются раскопки трогонтериевого слона

Палеонтологи этим летом возобновляют раскопки трогонтериевого слона в Пермском крае.

Научная экспедиция приступит к исследованию с 9 по 24 июля. Раскопки будут проходить в Оханском районе. Именно там шесть лет назад были найдены фрагменты скелетов двух трогонтериевых слонов и пяти видов млекопитающих, живших в одно время с этим предком мамонта.

Раскопки состоятся под руководством сотрудника Палеонтологического института РАН Евгения Мащенко, пишет пресс-служба пермского краеведческого музея.

Напомним, в прошлом году на раскопках в Новгороде обнаружили шахматы XV века.