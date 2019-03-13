В Госдуме предложили утвердить единую методику расчета прожиточного минимума
Депутаты Госдумы подготовят поправки, которые обяжут правительство утвердить единую методику расчета прожиточного минимума в РФ. Это должно исключить занижения в регионах при установлении доплат к пенсии.
Этот вопрос обсуждался на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и спикера Госдумы Вячеслава Володина.
На встрече обсуждались «вопросы, связанные с запланированным на 17 апреля в Государственной думе отчетом правительства РФ о результатах его деятельности за 2018 год», передает пресс-служба нижней палаты российского парламента.
Кроме того, председатель правительства «поддержал предложение руководства Госдумы о внесении поправок в принятый в первом чтении законопроект о перерасчете надбавок к пенсиям малообеспеченных пенсионеров».ОбществоВласть
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