Кинотеатры собираются отказаться от показа российского мультфильма из-за Минкульта

Кинотеатры РФ направили письмо в Министерство культуры РФ, в котором заявили, что не будут показывать российский мультфильм «Гурвинек» в случае, если ведомство не выдаст прокатное удостоверение бельгийскому мультфильму «Королевский корги» с датой проката 7 марта. Письмо направили Ассоциация владельцев кинотеатров, а также киносети «Каро», «Киномакс», «Синема Стар».

Ранее Минкульт не дал прокатное удостоверение для показа иностранного мультика и предложил прокатчику альтернативные даты показа — с 21 марта или 4 апреля

«Если «Корги» 7 марта не выходит, значит, мы и не показываем «Гурвинека». Речь о принципе — все эти ручные раздвижки дат за неделю до выхода фильма становятся нонсенсом», — цитирует RNS источник.



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