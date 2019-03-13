Резидентам ИТ-парка Казани предложили стать самозанятыми

Начальник отдела оперативного контроля Управления ФНС по РТ Андрей Алешин предложил резидентам казанского ИТ-парка, которые занимаются программированием в свободное время, стать самозанятыми.

«Если вы вечером пишите какие-то программы, то можете встать на этот специальный налоговый режим и вести свою деятельность», — сказал Алешин во время лекции о налоге в технопарке.

Представитель УФНС по Татарстану отметил, что новый налоговый режим позволит просто и удобно вести легальную деятельность, передает ИА «Татар-информ».

Ранее президент РТ Рустам Минниханов поддержал идею выделить специальные счета в банках для самозанятых.

Сейчас налог на самозанятых действует в Татарстане, Москве, а также Московской и Калужской областях. Со следующего года его могут распространить на все регионы России.