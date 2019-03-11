Минниханов поддержал идею выделить специальные счета в банках для самозанятых

Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею выделить специальные счета в банках для самозанятых.

На расширенном заседании Совета по предпринимательству при президенте РТ один из предпринимателей обратил внимание, что сегодня крупные предприятия сталкиваются с проблемой при перечислении оплаты за услуги и товары самозанятым.

По его словам, такие переводы проходят проверки банков, в ходе которых запрашивается большой объем документов. Бизнесмен предложил приравнять счета самозанятых к счетам индивидуальных предпринимателей, чтобы снизить риски при расчете юридических лиц самозанятым.

Минниханов идею поддержал, заявив, что необходимо обратиться в Центральный банк РФ с просьбой внести изменения в инструкцию, передает ТАСС.



Депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов, в свою очередь, предложил направить аналогичное предложение со стороны федерального парламента.

Напомним, что сегодня Рустам Минниханов в Казани проводит заседание Совета по предпринимательству при президенте РТ.