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Путин обсудил с Совбезом пожары, паводки и социально-экономические проблемы

16:52, 13.03.2019
Путин обсудил с Совбезом пожары, паводки и социально-экономические проблемы
Фото: kremlin.ru

Сегодня президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

В ходе беседы поднимались вопросы, связанные с социально-экономическими проблемами. Также на совещании шла речь о мерах повышенной готовности к возможным природным пожарам и ранним паводкам на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба президента РФ.

Кроме того, глава МИД Сергей Лавров рассказал о результатах поездки в страны Персидского залива.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности иностранную активность на границе с Россией. Также на совещании шла речь о ситуации в Сирии.

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