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Путин обсудил с Совбезом иностранную активность на границе с Россией

11:59, 07.03.2019
Путин обсудил с Совбезом иностранную активность на границе с Россией
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности. Они обсудили «возросшую интенсивность военно-разведывательной деятельности иностранных государств у границ России».

Помимо этого, участники совещания рассмотрели текущую ситуацию в Сирии, в том числе положение дел в лагере беженцев «Эр-Рукбан», передает пресс-служба Кремля. Путин также обсудил с членами Совбеза различные вопросы социально-экономического развития России.

В заключение участники совещания поздравили председателя Совфеда Валентину Матвиенко с наступающим Международным женским днем.

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