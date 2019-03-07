Путин обсудил с Совбезом иностранную активность на границе с Россией
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности. Они обсудили «возросшую интенсивность военно-разведывательной деятельности иностранных государств у границ России».
Помимо этого, участники совещания рассмотрели текущую ситуацию в Сирии, в том числе положение дел в лагере беженцев «Эр-Рукбан», передает пресс-служба Кремля. Путин также обсудил с членами Совбеза различные вопросы социально-экономического развития России.
В заключение участники совещания поздравили председателя Совфеда Валентину Матвиенко с наступающим Международным женским днем.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым