Экс-глава РЖД отсудил у «Новой газеты» 40 тысяч рублей

Басманный суд Москвы взыскал с «Новой газетой» 40 тыс. рублей в пользу бывшего главы ОАО «РЖД» Владимира Якунина по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Пресс-секретарь суда Юнона Царева рассказала, что иск был удовлетворен частично. По ее словам, суд обязал опровергнуть сведения, опубликованные в статье «Миллиарды черпали полковником», а сам материал удалить, передает «Интерфакс».



Издание должно будет выплатить в качестве компенсации морального вреда 30 тысяч рублей, а журналисты — 10 тысяч рублей.



Напомним, что в конце ноября прошлого года Владимир Якунин подал в Басманный суд иск о защите деловой репутации к «Новой газете». Поводом стали две статьи издания. Якунин требовал 2 млн рублей от «Новой газеты», а также 1 млн рублей и 2 млн рублей с журналистов Андрея Сухотина и Ирека Муртазина.