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Экс-глава РЖД отсудил у «Новой газеты» 40 тысяч рублей

16:32, 13.03.2019 1
Экс-глава РЖД отсудил у «Новой газеты» 40 тысяч рублей
Фото: kremlin.ru

Басманный суд Москвы взыскал с «Новой газетой» 40 тыс. рублей в пользу бывшего главы ОАО «РЖД» Владимира Якунина по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Пресс-секретарь суда Юнона Царева рассказала, что иск был удовлетворен частично. По ее словам, суд обязал опровергнуть сведения, опубликованные в статье «Миллиарды черпали полковником», а сам материал удалить, передает «Интерфакс».

Издание должно будет выплатить в качестве компенсации морального вреда 30 тысяч рублей, а журналисты — 10 тысяч рублей.

Напомним, что в конце ноября прошлого года Владимир Якунин подал в Басманный суд иск о защите деловой репутации к «Новой газете». Поводом стали две статьи издания. Якунин требовал 2 млн рублей от «Новой газеты», а также 1 млн рублей и 2 млн рублей с журналистов Андрея Сухотина и Ирека Муртазина.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 марта
    Обиделся, что мало написали, надо было писать сотни миллиардов, тогда бы он не обиделся
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