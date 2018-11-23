Якунин потребовал 2 млн рублей с «Новой газеты»

Экс-глава РЖД Владимир Якунин подал в Басманный суд иск о защите деловой репутации к «Новой газете».



Якунин требует 2 млн рублей от издания, а также 1 млн рублей и 2 млн рублей с журналистов Андрея Сухотина и Ирека Муртазина.

«Согласно заключению юристов, в двух статьях «Новой газеты» содержатся сведения, которые не соответствуют действительности и носят оскорбительный характер», — передает РБК со ссылкой на представителя Якунина Григория Левченко.

По его словам, ранее редакции «Новой газеты» были направлены требования о публикации опровержений. Издание не выполнило требования в течение месяца, в связи с чем был подан иск в суд.

Ранее сообщалось, что бывший глава РЖД Владимир Якунин подтвердил, что у него действительно есть специальная комната для шуб. В 2013 году оппозиционер Алексей Навальный показал поместье Якунина, в котором есть комната для хранения шуб.