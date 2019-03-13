Киркоров назвал ложью информацию о заказе Галкиным его убийства

Певец Филипп Киркоров назвал ложью информацию о том, что телеведущий Максим Галкин якобы заплатил 2 млн рублей за его убийство на концерте в Махачкале в июле 2017 года.

«Были совершенно другие планы на день, в итоге провожу его, опровергая очередную ложь, касающуюся меня и моих близких друзей — Максима (Галкина) и Аллы (Пугачевой). Хорошо хоть у Максима, Аллы и меня хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу», — написал Киркоров в Instagram.

Ранее СМИ сообщили, что заказчиком убийства Киркорова на концерте в 2017 году в Махачкале является Максим Галкин. Сам Галкин назвал эту информацию «весенним обострением» и попросил не беспокоить Киркорова.