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Галкин назвал сообщения о заказе убийства Киркорова «весенним обострением»

13:59, 13.03.2019
Галкин назвал сообщения о заказе убийства Киркорова «весенним обострением»
Фото: commons.wikimedia.org

Ведущий Максим Галкин прокомментировал информацию СМИ о том, что он якобы был заказчиком покушения на певца Филиппа Киркорова.

По его словам, это «весеннее обострение»

«Я уважаю труд журналистов: когда снег сошел и они увидели эти фантазии, им захотелось сделать новость», — заявил Галкин в своем видеообращении в Instagram.

Он также попросил журналистов не беспокоить Киркорова.

«Он очень расстроен, что так дешево», — сказал шоумен.

Ранее СМИ сообщили, что заказчиком убийства Киркорова на концерте в 2017 году в Махачкале является Максим Галкин.

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