Галкин назвал сообщения о заказе убийства Киркорова «весенним обострением»
Ведущий Максим Галкин прокомментировал информацию СМИ о том, что он якобы был заказчиком покушения на певца Филиппа Киркорова.
По его словам, это «весеннее обострение»
«Я уважаю труд журналистов: когда снег сошел и они увидели эти фантазии, им захотелось сделать новость», — заявил Галкин в своем видеообращении в Instagram.
Он также попросил журналистов не беспокоить Киркорова.
«Он очень расстроен, что так дешево», — сказал шоумен.
Ранее СМИ сообщили, что заказчиком убийства Киркорова на концерте в 2017 году в Махачкале является Максим Галкин.ОбществоКультураПроисшествия
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