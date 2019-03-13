Галкин назвал сообщения о заказе убийства Киркорова «весенним обострением»

Ведущий Максим Галкин прокомментировал информацию СМИ о том, что он якобы был заказчиком покушения на певца Филиппа Киркорова.



По его словам, это «весеннее обострение»

«Я уважаю труд журналистов: когда снег сошел и они увидели эти фантазии, им захотелось сделать новость», — заявил Галкин в своем видеообращении в Instagram.

Он также попросил журналистов не беспокоить Киркорова.

«Он очень расстроен, что так дешево», — сказал шоумен.

Ранее СМИ сообщили, что заказчиком убийства Киркорова на концерте в 2017 году в Махачкале является Максим Галкин.