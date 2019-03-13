Петри Веханен: «Победный сезон в «Ак Барсе» был похож на сказку. Это была невероятная команда»

Экс-голкипер «Ак Барса» Петри Веханен поделился воспоминаниями о своей игре в Нижнекамске и Казани.

«Я немного нервничал перед поездкой в Россию. Мне было трудновато, так как только Евгений Нурисламов говорил в команде на английском, еще и интернет был не таким быстрым как сейчас. Тяжело было все время быть на связи с семьей. «Нефтехимик» показал себя как хорошая организация, мы провели неплохой сезон.

«Ак Барс» — невероятная команда, я пришел по ходу сезона и был потрясен тем, как мне удалось быстро влиться в коллектив. Плюс здесь были финские игроки, что сделало адаптацию легкой. Мы выиграли еще один Кубок Гагарина. Вообще, все это было похоже на сказку.

Сезон-2013/14? Это был самый веселый год в моей карьере. Несколько финнов, шведов, североамериканцев, чехи. Мне очень нравилось в Праге, я люблю такие города в центральной Европе. Очень жаль, что мы не выиграли Кубок Гагарина, но я рад, что Джастин Азеведо и Иржи Секач все же смогли это сделать с «Ак Барсом», — цитирует Веханена официальный сайт КХЛ.

Напомним, Петри Веханен сыграл за «Ак Барс» два с половиной сезона, начиная с 2009 года и до 2012-го. В «Нефтехимике» финн играл в сезоне 2006/2007.

