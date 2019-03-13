В Ижевске планируют объединить муниципальные предприятия по управлению жильем и обслуживанию дорог

Муниципальные предприятия Ижевска «Горсервис», «Спецдомоуправление» и «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» будут объединены в одно. Об этом во время доклада о социально-экономическом развитии Ижевска по итогам 2018 года и планах на 2019 год сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

По его словам, в дальнейшем объединенное МУП может быть реорганизовано в АО или ООО.

«Спецдомоуправление» занимается управлением многоквартирными домами, является одной из крупнейших УК в столице Удмуртии, в августе 2018 года здесь введена процедура финансового оздоровления. «Горсервис» также обслуживает жилой фонд, до недавнего времени в его ведении были остановки общественного транспорта. ДРЭУ в настоящее время занимается обслуживанием улично-дорожной сети, на этой неделе на предприятии произошла смена руководства.