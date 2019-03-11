На муниципальном предприятии Ижевска, занимающемся уборкой улиц, сменился руководитель

Муниципальное предприятие Ижевска «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» возглавил Александр Пономарев, до этого занимавший пост руководителя МУП «Жилищно-коммунальное управление» города Глазова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии.

До недавнего времени директором ДРЭУ являлся Андрей Лубенец.

МУП «ДРЭУ» занимается обслуживанием улично-дорожной сети Ижевска, в том числе уборкой снега с городских дорог и тротуаров.

Нынешний глава Ижевска Олег Бекмеметьев до середины октября 2018 года был мэром Глазова. Ранее он сменил заместителя главы администрации по ЖКХ и начальника управления благоустройства и транспорта.