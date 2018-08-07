В муниципальной управляющей компании Ижевска ввели процедуру финансового оздоровления

Арбитражный суд Удмуртии ввел процедуру финансового оздоровления в ижевском МУП «Спецдомоуправление» (СпДУ), занимающемся управлением жилым фондом. Процедура введена на 2 года, до 3 августа 2020 года.

Как сообщили «Реальному Времени» в пресс-службе администрации Ижевска, финансовое оздоровление направлено на восстановление платежеспособности предприятия и погашение задолженности в соответствии с утвержденным графиком, что позволит СпДУ вернуться к стабильной работе в течение ближайших двух лет.

«Администрацией города подготовлен и утвержден собранием кредиторов План финансового оздоровления СпДУ, предусматривающий мероприятия, позволяющие расплатиться с кредиторами, как то — взыскание дебиторской задолженности с физических и юридических лиц, возмещение убытков, в том числе по решениям судов, реализация имущества», — сообщили в пресс-службе муниципалитета.

При этом предприятие, несмотря на введенные процедуры, продолжает обслуживание жилого фонда, в том числе подготовку к отопительному сезону. Кроме того, впервые за пять лет СпДУ завершил 2017 год с прибылью.

Напомним, в 2016 году чистый убыток предприятия превысил 3 млн рублей. В сентябре 2017 года на СпДУ была введена процедура внешнего наблюдения. Требования признать муниципальное предприятие банкротом поступили от трех компаний ООО «Мусоровозов», ООО «Геосейс-Групп» и ООО «Юридическая компания ЮСТ». Они заявили об имеющейся задолженности в 390 тыс, 1 млн и 8 млн рублей соответственно.

Из-за начатого тогда судебного разбирательства счета, а также движимое и недвижимое имущество МУП СпДУ было арестовано. После введения процедуры внешнего наблюдения аресты были сняты.

В октябре 2017 года на предприятии сменился директор. При этом городские власти отмечали, что серьезные долги у предприятия возникли еще при предыдущем руководителе. Ему в сентябре 2016 года было предъявлено обвинение в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах.