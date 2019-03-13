«Промсвязьбанк» докапитализируют на 50 млрд рублей за три года

В течение трех лет начиная с 2019 года «Промсвязьбанк» докапитализируют на 50 млрд рублей.

По словам заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, пункт о докапитализации содержится в стратегии банка, передает «Интерфакс».

Ранее в Минфине сообщили, что «Связь-банк» может быть передан для докапитализации «Промсвязьбанка».

«Промсвязьбанк» санировался с декабря 2017 года через Фонд консолидации банковского сектора. С 2018 года кредитная организация стала опорным банком для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.