В России начали продавать спецверсии моделей Land Cruiser

Японская компания Toyota начала продавать на российском рынке модели Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado в специальной ограниченной серии от заводского тюнинг-ателье Toyota Racing Development (TRD).

Спецверсии автомобилей будут отличаться от оригинала внешними деталями. Так, внедорожники получат более агрессивный дизайн, машины оснастят иной радиаторной решеткой, новыми передним и задним бамперами, красным логотипом, а в салоне появятся вставки под алюминий и кнопка запуска двигателя в стиле TRD, говорится в официально сообщении Toyota.

Также изменится стоимость автомобиля. Toyota Land Cruiser 200 TRD будет стоить 5,914 млн рублей для дизельной версии и 5,77 млн для бензиновой версии. Цена на Toyota Land Cruiser Prado TRD составит 4,035 млн рублей для дизельной версии и 4,08 млн рублей для бензиновой версии.

Напомним, ранее сообщалось, что новое поколение Land Cruiser 300 и Lexus LX будет представлено осенью 2019 года.