Председателем Общественной палаты Уфы избран Айрат Шаммазов
Новым главой Общественной палаты Уфы избран президент Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Айрат Шаммазов.
Первое собрание палаты состоялось во вторник, 12 марта. Должности заместителей главы Общественной палаты Уфы получили глава компании «Респект» Ольга Одинокова и замгендиректора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» Рамиль Яфаев, рассказали в пресс-службе мэрии.
Добавим, в палату входят 30 человек. В рамках собрания также были сформированы четыре комиссии Общественной палаты.
Напомним, ранее президентом Торгово-промышленной палаты Башкирии был избран Тимур Хакимов.Общество Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым