МВФ оценил долю государства в российской экономике

В МВФ подсчитали, что государственный сектор производит треть российского ВВП, сообщает РБК.

Отмечается, что в 2016 году доля государственного сектора в добавленной стоимости в России достигла 33%. Это существенно ниже альтернативных экспертных оценок.

Напомним, ранее сообщалось, что в Международном валютном фонде сообщили, что рост мировой экономики в 2019 и 2020 годах составит 3,5% и 3,6% соответственно, что ниже прогноза. Как отмечается в докладе МВФ, рост мировой экономики в 2018 году составил 3,7%, что соответствует прогнозу, несмотря на замедление его темпов во второй половине года, пишет ТАСС. Кроме того, Международный валютный фонд понизил прогноз роста экономики России в 2019 и 2020 годах до 1,6% и 1,7%. Рост экономики РФ в 2018 году составил 1,7%.