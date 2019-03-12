В Казани самая длинная пробка растянулась на 3,5 км

Сегодня, 12 марта, в Казани самая длинная пробка достигла 3,5 км. Движение было осложнено от Самосыровского кладбища до улицы Натана Рахлина.

По информации сервиса «Яндекс. Пробки», затрудненное движение было зафиксировано в 9.03 и продержалось два часа. Максимальная загруженность дорог вечером в городе составила 7 баллов, что отвечает обычному уровню. Наиболее загруженными оказались улица Декабристов из центра, Гвардейская улица — улица Зорге как в центр, так и из центра.

Напомним, ранее глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что ведомство поддерживает идею штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч. По словам Черникова, такие штрафы могут быть введены через полтора года. Глава ГИБДД рассказал, что для принятия решения о снижении порога штрафов необходимо проинспектировать все дороги. По его мнению, на некоторых дорогах максимально разрешенную скорость можно увеличить.