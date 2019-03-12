Врио главы Башкирии Радий Хабиров «вспомнил армейские навыки» на концерне «Калашников»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров смог пострелять из оружия концерна «Калашников». Об этом Хабиров сообщил на своей официальной странице в соцсетях.

— Ижевск. Совещание у Полпреда Президента РФ по диверсификации предприятий ОПК. В перерыве попросил коллег из Удмуртии показать легендарный концерн Калашников. Было приятно вспомнить армейские навыки. И — с очередями из лучшего в мире оружия выплеснул много негативной энергии, — разместил Хабиров пост во «ВКонтакте».

Напомним, ранее в Ижевске главы регионов ПФО обсудили с полпредом президента проблему утечки мозгов. Как удержать в регионах талантливую молодежь? Вопросом разработки конкретных мер поддержки молодых специалистов всерьез озаботились в Приволжском федеральном округе. Пока чем лучше идет подготовка кадров на местах, тем активнее они уезжают в федеральный центр и в другие регионы, способные предложить более интересные условия труда. Проблему обсудили 12 марта на заседании совета при полпреде президента РФ в ПФО Игоре Комарове в Ижевске. Подробнее — в материале «Реального времени».