Полпред президента РФ в ПФО озвучил, сколько на предприятиях ОПК придется на гражданскую продукцию

Сегодня в Ижевске прошло совместное выездное совещание секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО.

В рамках заседания Игорь Комаров обратил внимание, что доля продукции гражданского и двойного назначения, выпускаемая на предприятиях ОПК, к 2020 году должна быть не менее 17%. К 2025 году показатель установлен на уровне 30%.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ижевске главы регионов ПФО обсудили с полпредом президента проблему утечки мозгов. Как удержать в регионах талантливую молодежь? Вопросом разработки конкретных мер поддержки молодых специалистов всерьез озаботились в Приволжском федеральном округе. Пока что чем лучше идет подготовка кадров на местах, тем активнее они уезжают в федеральный центр и в другие регионы, способные предложить более интересные условия труда. Проблему обсудили 12 марта на заседании совета при полпреде президента РФ в ПФО Игоре Комарове в Ижевске. Подробнее — в материале «Реального времени».