Минздрав внес в правительство антитабачную концепцию
Министерство здравоохранения РФ внесло на рассмотрение правительства антитабачную концепцию.
Как сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, официальное название документа — «Концепция осуществления госполитики в области противодействия табаку». Он рассчитан на 2019—2030 годы, пишет «РИА Новости».
Напомним, в России, согласно этой антитабачной концепции, возраст для продажи сигарет могут повысить до 21 года.ОбществоВласть
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