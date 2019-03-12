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Минздрав внес в правительство антитабачную концепцию

12:45, 12.03.2019 1
Минздрав внес в правительство антитабачную концепцию
Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения РФ внесло на рассмотрение правительства антитабачную концепцию.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, официальное название документа — «Концепция осуществления госполитики в области противодействия табаку». Он рассчитан на 2019—2030 годы, пишет «РИА Новости».

Напомним, в России, согласно этой антитабачной концепции, возраст для продажи сигарет могут повысить до 21 года.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12 марта
    От "заботы" правительства и депутатов, россиянам скоро только выть останется. Скоро с табакокурением в России и так будет покончено, судя по доходам, народ перейдет на мусорокурение,
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