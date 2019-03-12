Минниханов в Ижевске посетил музей «Ижмаш»

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Ижевск посетил музей «Ижмаш».

Сначала президент РТ осмотрел исторический зал музея, где освещена хронология развития оружейного производства в Ижевске. После этого он познакомился со стендом, который посвящен истории машиностроительного завода №74.

Затем Минниханову показали экспозицию, посвященную конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову. В завершение Рустам Минниханов осмотрел зал с коллекцией мотоциклов «Иж», передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Минниханов выступил на заседании Совета при полпреде президента РФ в ПФО, которое состоялось в столице Удмуртии.