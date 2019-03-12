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Минниханов: Татарстан ежегодно тратит на программу управления талантами 100 млн рублей

13:42, 12.03.2019 1
Минниханов: Татарстан ежегодно тратит на программу управления талантами 100 млн рублей
Фото: president.tatar.ru/

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на заседании Совета при полпреде президента РФ в ПФО, прошедшем в Ижевске. Он рассказал о работе, которую проводит республика в сфере развития талантливой молодежи.

Минниханов подчеркнул, что в РТ разработана государственная программа стратегического управления талантами. Ежегодный объем финансирования этой программы составляет 100 млн рублей.

Президент Татарстана подчеркнул, что в республике традиционно уделяется повышенное внимание работе с молодежью. Среди проблем, существовавших в этой области, он назвал межведомственное взаимодействие, сопровождение талантов и закрепление их в республике.

Также Минниханов упомянул работу АНО «Казанский университет талантов 2.0», работу которого курирует внутриполитический блок аппарата президента РТ.

ОбществоВласть УдмуртияТатарстан
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  • Анонимно 13 марта
    "Алло, мы ищем таланты"
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