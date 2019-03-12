Минниханов: Татарстан ежегодно тратит на программу управления талантами 100 млн рублей

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на заседании Совета при полпреде президента РФ в ПФО, прошедшем в Ижевске. Он рассказал о работе, которую проводит республика в сфере развития талантливой молодежи.

Минниханов подчеркнул, что в РТ разработана государственная программа стратегического управления талантами. Ежегодный объем финансирования этой программы составляет 100 млн рублей.

Президент Татарстана подчеркнул, что в республике традиционно уделяется повышенное внимание работе с молодежью. Среди проблем, существовавших в этой области, он назвал межведомственное взаимодействие, сопровождение талантов и закрепление их в республике.

Также Минниханов упомянул работу АНО «Казанский университет талантов 2.0», работу которого курирует внутриполитический блок аппарата президента РТ.