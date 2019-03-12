Европарламент перестал считать Россию стратегическим партнером

Европейский парламент (ЕП) не собирается больше рассматривать Россию в качестве стратегического партнера. Об этом говорится в докладе «О политических отношениях между Европейским союзом и Россией».

Резолюция была принята 402 депутатами. Против выступили 163, еще 89 воздержались, сообщили в пресс-службе ЕП.



Парламентарии также призвали пересмотреть Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС), подписанное в 1994 году.

Недовольство европейских парламентариев вызывают «действия России в отношении Украины начиная с 2014 года».

Ранее Евросоюз согласовал санкции против восьми россиян из-за событий в Керченском проливе. Также ввести ограничительные меры намерены США.