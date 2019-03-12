Европарламент перестал считать Россию стратегическим партнером
Европейский парламент (ЕП) не собирается больше рассматривать Россию в качестве стратегического партнера. Об этом говорится в докладе «О политических отношениях между Европейским союзом и Россией».
Резолюция была принята 402 депутатами. Против выступили 163, еще 89 воздержались, сообщили в пресс-службе ЕП.
Парламентарии также призвали пересмотреть Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС), подписанное в 1994 году.
Недовольство европейских парламентариев вызывают «действия России в отношении Украины начиная с 2014 года».
Ранее Евросоюз согласовал санкции против восьми россиян из-за событий в Керченском проливе. Также ввести ограничительные меры намерены США.ОбществоВласть
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