Евросоюз согласовал санкции против восьми россиян из-за событий в Керченском проливе

Постпреды стран Евросоюза согласовали санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе.

По информации дипломатического источника в Брюсселе, формально ограничительные меры будут одобрены на следующей неделе, передает «РИА Новости».

В прошлом месяце глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз может одобрить новые санкции против Москвы в ближайшие две недели.

Кроме того, ввести санкции против России из-за инцидента в Азовском море планируют США. Ограничения могут затронуть как минимум 24 российских офицеров и судостроительный сектор страны.

Напомним, что 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля. При этом часть украинских моряков пострадали. В России их обвиняют в нарушении государственной границы. В Киеве считают, что агрессором в данной ситуации выступает Москва.

