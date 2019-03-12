ОСК введет подлодку «Уфа» в эксплуатацию в 2019 году

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассчитывает к концу года ввести в эксплуатацию подводную лодку «Уфа».

Об этом сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии башкирской столицы представитель Морского собрания РБ, передает «Коммерсант».

Решение о присвоении имени Уфы одной из дизель-электрических подлодок проекта 636.3 («Варшавянка») для Тихоокеанского флота было принято Объединенной судостроительной корпорацией в 2017 году.

Отмечается, что подлодка относится к третьему поколению дизель-электрических субмарин. Такая субмарина способна развивать надводную скорость до 20 узлов, погружаться примерно на 300 м. Автономность плавания достигает 45 суток. Экипаж состоит из 52 человек, подводное водоизмещение — около 4 тысяч тонн.

Напомним, что подводная лодка «Казань» также войдет в состав ВМФ до конца года. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.